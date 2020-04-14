Контрольный анализ на коронавирус теперь будут делать в Карелии

В Петрозаводске появился референц-центр по диагностике коронавируса.

Лаборатория управления Роспотребнадзора по Карелии – Центр гигиены и эпидемиологии – стала референц-центром по диагностике COVID-19.



"С сегодняшнего дня нет необходимости отправлять анализы в Москву, в противочумный центр для внешнего экспертного мнения", – написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Еще вчера глава Карелии сообщал, что исследование должно быть подтверждено в специализированной московской лаборатории.

Напомним, в Карелии на 14 апреля подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом.