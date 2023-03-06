Коптер и почтомат: словарь русского языка пополнился новыми словами

В словарь Института русского языка внесли три новых слова.

В словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН внесли слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация», сообщает информационное агентство РИА Новости.



Научный сотрудник Института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов пояснил федеральному изданию, что работа по обновлению перечня слов идет непрерывно.



«Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова «доросли», скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных», — сказал собеседник агентства.



Ученый отметил, что специалисты следят за тем, что происходит с языком, какие слова появляются, какие слова и с какой частотой используют в СМИ и художественной литературе, о каких словах спрашивают носители языка.



Пахомов подчеркнул, что слово «почтомат» употребляют давно, и то, что его не было в словаре до сих пор — «очевидно, что это не очень хорошо и здорово, что оно появилось».



В прошлом году в словарь внесли примерно 200 слов, уточнил научный сотрудник Института. Некоторые из них указаны с пометкой «рекомендация» — слово желательно писать следующим образом, но оно требует наблюдения, так как практика использования слова, вероятно, изменится. Также позже может оказаться, что необходимости включать его в словарь на постоянной основе нет.