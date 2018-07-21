Корь попала в Олонец, предположительно, из Санкт-Петербурга.

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В Карелии продолжает расти число заболевших корью. В Минздраве сообщили о закупке дополнительных 2,5 тысячи доз вакцины.
В начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Согласно последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, речь может идти о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет. Лабораторно диагноз подтвержден пока только у девяти человек.
Известно также о госпитализации девяти человек (в том числе двоих детей) в Республиканскую инфекционную больницу. Но многие уже выписались: сейчас в стационаре остаются всего трое.
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