Корь попала в Олонец, предположительно, из Санкт-Петербурга.

В Карелии продолжает расти число заболевших корью. В Минздраве сообщили о закупке дополнительных 2,5 тысячи доз вакцины.

В начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Согласно последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, речь может идти о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет. Лабораторно диагноз подтвержден пока только у девяти человек.

Известно также о госпитализации девяти человек (в том числе двоих детей) в Республиканскую инфекционную больницу. Но многие уже выписались: сейчас в стационаре остаются всего трое.

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