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Корейские сериалы и документальные фильмы: что смотрят в Карелии этим летом

Новости. Общество
10:21, 28 Июля 2022

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МТС с помощью аналитиков онлайн-кинотеатра KION проанализировала трафик среди пользователей Карелии и на основе статистики спроса жителей региона на фильмы и сериалы в первую половину лета рассказала о том, что смотрят жители на каникулах и в отпуске.

В сравнении с прошлым годом лето 2022 отличается высоким спросом россиян на альтернативные виды досуга в связи с отменой активного зарубежного туризма. Наблюдается рост интереса к просмотру кино-сериального контента дома на больших экранах или с телефона на открытом воздухе. Среди всего контента онлайн-кинотеатра KION россияне чаще всего выбирают для просмотра обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и семейные киноленты, что подтверждают аналитические данные популярности контента с начала июня по середину июля.

Сравнивая предпочтения жителей Карелии с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне летом отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как в Карелии большей популярностью пользуются российские комедии.

Российские сериалы

Первое место среди российских проектов жители Карелии отдали сериалу о бывшей звезде реалити-шоу «Нереалити» (18+) с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко в главных ролях.

Второе место в летнем кинопросмотре в регионе занимает сериал режиссера Яны Гладких AMORE MORE (18+) о семейных отношениях.

На третьем месте оказалась драма о правосудии с Антоном Васильевом и Николаем Шрайбером «Хрустальный» (18+).

Зарубежные сериалы

Среди зарубежных сериалов в первую половину лета жители региона чаще всего смотрели хитовый турецкий сериал «Постучись в мою дверь» (16+),

южнокорейскую драму «История девятихвостого лиса» (16+) и детективную драму с Джилл Халфпенни «Утонувшие» (16+).

Фильмы лета

В списке самых любимых фильмов лета у жителей Карелии народная фэнтези-франшиза «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6+), отечественный комедийный фильм «Родители строго режима» (12+),

семейный мультфильм, получивший «Оскар» — «Энканто» (6+), криминальная драма «Эскортницы» (18+) и супергеройский фильм со Скарлетт Йоханссон «Черная вдова» (16+).

Также в летний период значительно возросла популярность документальных лент. Чаще всего жители Карелии смотрели документальную ленту о научных открытиях последних десятилетий, европейский документальный фильм «Сабайя» (18+), взявший главный приз ММКФ 2021 года, а также фильм «Движение. Русский серфинг» (6+).

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