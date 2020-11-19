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Коренные народы должны получить право на землю без торгов: в Карелии подготовят законопроект

Новости. Общество
14:37, 20 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Павел Пахоменко
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Представители коренных народов, в том числе, в Карелии должны получить право арендовать земельные участки сельхозназначения без конкурсных процедур – законодательную инициативу подготовят в карельском парламенте.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета  по экономической политике его председатель Лариса Жданова.

Соответствующие изменения необходимо внести в Земельный кодекс РФ, согласно которому земельные участки сельхозназначения могут предоставляться в аренду без проведения торгов религиозным организациям и объединениям казаков.

По словам Ждановой, представители коренных народов должны получить такие же права.

Она также отметила, что является карелкой по национальности и обсуждала необходимость такой законодательной инициативы с другими представителями народа карелов.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-20 15:03:49
Кто и как будут определять кореннутость людишек ? Это важно. Ну, за разжигание межнациональной розни. А то скучно на самоизоляции депутатишкам
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