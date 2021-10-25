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Кормящим матерям разрешили прививаться от коронавируса

Новости. Общество
18:40, 25 Октября 2021
фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

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Минздрав России разрешил кормящим матерям прививаться вакциной от коронавируса «Спутник V».

Как пишет «Коммерсантъ», ранее кормящим женщинам было не рекомендовано вакцинироваться «Спутником V», теперь в инструкции к препарату в государственном реестре лекарственных средств нет таких противопоказаний.

О том, что изменения внесены в инструкцию разработчиком вакцины, сообщил URA.RU главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. «Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент», — заявил господин Токарев.

Сейчас в список противопоказаний входят люди с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, возрастная группа до 18 лет и те, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения.

Ранее из инструкции к препарату следовало, что кормящие матери должны избегать прививки, так как отсутствие клинических данных не позволяет исключить риск для новорожденных.

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