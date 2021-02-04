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"Коробочки доброты" привезли детям, борющимся с онкологией в Карелии

Новости. Общество
18:40, 04 Февраля 2021
фото: © пресс-служба ОНФ в Карелии
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Активисты ОНФ в Карелии передали маленьким онкопациентам игрушки, собранные в рамках регионального благотворительного проекта "Коробочка доброты".

В конце января общественники установили под эгидой акции #МыВместе "коробочки доброты" в первых четырех детских магазинах Петрозаводска, самостоятельно положив в некоторые из них различные подарки, сообщили в пресс-службе ОНФ.

"Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, мы передаем эти игрушки благотворительному фонду имени Арины Тубис, который помогает онкобольным детям, проходящим лечение в гематологическом отделении республиканской больницы имени В.А. Баранова. Мы с удовольствием поддержали идею фонда – дарить ребятишкам, мужественно переносящим непростые процедуры, подарочки за их храбрость и терпение", - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии, проректор по воспитательной и социальной работе ПетрГУ Василий Катаров.

Акция в поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продлится до конца 2021 года. Общественники призывают жителей и гостей Петрозаводска присоединиться к благотворительному проекту и пополнить "коробочки доброты" детскими подарками, а также подгузниками, салфетками, памперсами, одноразовыми пеленками, мылом и шампунями.

"Коробочки добра" можно найти в магазинах игрушек "38 попугаев" на улице Березовая аллея, 25 и на проспекте Ленина, 9, в магазине "Смайлик" на проспект А. Невского, 62 и в магазине "Карелиятойз" на улице Заводская, 10б. Подарки для ребятишек можно также принести в региональный штаб ОНФ по адресу: Петрозаводск, улица Дзержинского, 3, кабинет 4 с 09:15 до 17:15 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал о борьбе с онкологией в регионе.

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Комментарии

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Вася
2021-02-04 18:56:20
От триллионов бабла,одни коробочки доброты остались.
Гость
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