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"Рак - не приговор": глава Минздрава Карелии рассказал о борьбе с онкологией в регионе

Новости. Общество
10:16, 04 Февраля 2021
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков во Всемирный день борьбы против рака сообщил о том, как в Карелии помогают больным онкологическими заболеваниями.

Михаил Охлопков  выразил на своей странице в соцсети благодарность людям, которые оказывают поддержку онкологическим больным.

"В этот день особые слова признательности мы адресуем всем, кто помогает людям, столкнувшимся с этим заболеванием, противостоять ему и продолжать жить; всем тем, кто поддерживает их делом и словом; всем тем, кто поддерживает в них веру, что рак — это не приговор: ученому сообществу, докторам, родным, друзьям…", - заявил министр.

Как сообщил Охлопков, в настоящее время помощь больным онкологическими заболеваниями и тем, у кого имеется подозрение на болезнь, действует на нескольких уровнях.

"В целях организации своевременной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями или с подозрением на рак в Республике Карелия действует трехуровневая система оказания помощи пациентам: первый уровень – медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в которых функционируют первичные онкологические и смотровые кабинеты, кабинеты и отделения профилактики; второй уровень – межрайонные медицинские центры, на базе которых запланировано создание 4 Центров амбулаторной онкологической помощи. В июле 2020 года открыт первый из них – в Межрайонной больнице № 1 (г. Костомукша), на 2021 год запланировано открытие центра в г. Сегежа, на 2022 год – в г. Сортавала, на 2023 год – в г. Петрозаводск; третий уровень – специализированная медицинская помощь, оказываемая на базе Республиканского онкологического диспансера, Детской республиканской больницы и Республиканской больницы имени В.А. Баранова", - написал глава карельского Минздрава.

По данным Минздрава,  в течение последних пяти лет в Карелии ежегодно регистрируется около трех тысяч новых случаев злокачественных заболеваний, из них больше половины (55-57%) – на ранних стадиях. У мужчин лидируют заболевания легкого, предстательной железы, желудка; у женщин - рак молочной железы, кожи, тела матки.

Михаил Охлопков заявил о важности профилактики рака и назвал пять основных факторов, увеличивающих риск онкозаболеваний. Это употребление табака, употребление алкоголя, отсутствие физической активности, высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей.

"Конечно, чтобы не допустить заболевания, нужно соблюдать меры профилактики. Это не только регулярные визиты к врачам и медицинские осмотры. Это ещё и отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни", - резюмировал Охлопков.

Ранее сообщалось, что в онкодиспансере Карелии открылось новое амбулаторно-поликлиническое подразделение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Elena
2021-02-04 12:26:17
У меня Мама умерла от рака три года назад.
Обнаружили в 2015 году. И сразу стало понятно, насколько у нас ущербна медицина. Все еле еле, затягивание времени, все очень не спеша;
Огромные очереди в диспансере на приёме. Полное ощущение беспомощности и безнадёжности. Ад настоящий, когда понимаешь, что эти все допотопные исследования и терапия не помогают
Алексей84
2021-02-04 13:02:57
Elena, полностью согласен. Наша семья столкнулась с этой бедой в прошлом году. В мае человеку поставили диагноз, а в декабре он уже умер. 7 месяцев прожил. Вывод один: медицины у нас в стране нет. Пациенты со своей проблемой никому не нужны. Медперсоналу абсолютно наплевать на людей. Такое впечатление, что врачи ждут, когда мы все поскорее сдохнем. Судя по тому, что численность населения в стране стремительно сокращается, они этого дождутся.
Изя
2021-02-04 12:12:16
Лучше бы больше молчал , лучше бы выглядел :)
Беня
2021-02-04 11:18:39
В советское время у моих бабулей у обоих вырезали рак на ранней стадии. И они еще пожили. А в нынешнее время я никого не могу припомнить, шоб кого-то вылечили. Последние двое похорон, как которых я присутствовал были следствием рака. Оба померли во время "химии".
Так шо рак приговор, рак это приговор не подлежащий отмене.
Попадешь в лапы онкологов, располосуют. трубок навтыкают, и еще подстебывать будут "чё это ты тут новообразований понаотращивал, а нам теперь тут с тобой трахаться"
Болтовня все это, обычная чиновничья болтовня, приправленая напускным оптимизьмом.
родитель
2021-02-04 11:36:39
Не болтай языком, дядя! Не был ты у онкологов, не знаешь ничего, а молотишь чего зря и людей смущаешь. А я давно туда хожу и работаю, и живу, и ни в чём себе не отказываю -- ни в даче, ни в рыбалках, ни в лесных походах. Министр прав.
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