"Рак - не приговор": глава Минздрава Карелии рассказал о борьбе с онкологией в регионе

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков во Всемирный день борьбы против рака сообщил о том, как в Карелии помогают больным онкологическими заболеваниями.

Михаил Охлопков выразил на своей странице в соцсети благодарность людям, которые оказывают поддержку онкологическим больным.

"В этот день особые слова признательности мы адресуем всем, кто помогает людям, столкнувшимся с этим заболеванием, противостоять ему и продолжать жить; всем тем, кто поддерживает их делом и словом; всем тем, кто поддерживает в них веру, что рак — это не приговор: ученому сообществу, докторам, родным, друзьям…", - заявил министр.

Как сообщил Охлопков, в настоящее время помощь больным онкологическими заболеваниями и тем, у кого имеется подозрение на болезнь, действует на нескольких уровнях.

"В целях организации своевременной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями или с подозрением на рак в Республике Карелия действует трехуровневая система оказания помощи пациентам: первый уровень – медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в которых функционируют первичные онкологические и смотровые кабинеты, кабинеты и отделения профилактики; второй уровень – межрайонные медицинские центры, на базе которых запланировано создание 4 Центров амбулаторной онкологической помощи. В июле 2020 года открыт первый из них – в Межрайонной больнице № 1 (г. Костомукша), на 2021 год запланировано открытие центра в г. Сегежа, на 2022 год – в г. Сортавала, на 2023 год – в г. Петрозаводск; третий уровень – специализированная медицинская помощь, оказываемая на базе Республиканского онкологического диспансера, Детской республиканской больницы и Республиканской больницы имени В.А. Баранова", - написал глава карельского Минздрава.

По данным Минздрава, в течение последних пяти лет в Карелии ежегодно регистрируется около трех тысяч новых случаев злокачественных заболеваний, из них больше половины (55-57%) – на ранних стадиях. У мужчин лидируют заболевания легкого, предстательной железы, желудка; у женщин - рак молочной железы, кожи, тела матки.

Михаил Охлопков заявил о важности профилактики рака и назвал пять основных факторов, увеличивающих риск онкозаболеваний. Это употребление табака, употребление алкоголя, отсутствие физической активности, высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей.

"Конечно, чтобы не допустить заболевания, нужно соблюдать меры профилактики. Это не только регулярные визиты к врачам и медицинские осмотры. Это ещё и отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни", - резюмировал Охлопков.

Ранее сообщалось, что в онкодиспансере Карелии открылось новое амбулаторно-поликлиническое подразделение.