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«Королева сварки» изготовила для Петрозаводска «Крыло» (ФОТО)

Новости. Общество
08:20, 18 Мая 2022
фото: Владимир Любарский

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Необычный арт-объект от современного художника-скульптора из Москвы Александры Weld Queen украсит столицу Карелии.

На заводе «Петрозаводскмаш» изготовили необычный арт-объект. Он должен был появиться в прошлом году на праздновании дня города. Но пандемия скорректировала планы. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Современный художник-скульптор «королева сварки» из Москвы Александра Weld Queen изготовила каркас «Крыла». Фигуру наполнили элементы непрофессиональных сварщиков. Арт-объект интересно рассматривать – там и звезды, и шестерёнки, и домики, и даже фигуры человечков. Стальная конструкция практически готова, предприятие хочет подарить ее городу. Совместно с художниками и архитекторами будем искать достойное место – чтобы «Крыло» смогли рассмотреть горожане и не добрались вандалы. Задача, прямо скажем, непростая», - отметил Любарский.

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