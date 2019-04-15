Корона Яндекса сайту автошколы "Престиж"

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Те, кто ищет сайт автошколы "Престиж" через поисковик Яндекс могут заметить, что с недавних пор рядом с информацией по ресурсу prestizh.onego.ru появилась зеленая "шайба" с короной. Что это значит?
Оказывается, Яндекс присвоил сайту "Престижа" статус "Сайт – выбор пользователей".
С точки зрения поисковой системы, такого рода знаки дают пользователям дополнительную информацию о сайтах и помогают ориентироваться в результатах поиска.
Знаки присваиваются на основе данных о поведении пользователей и могут свидетельствовать об их удовлетворенности и доверии к сайту. У каждого знака есть свои параметры, которым должен соответствовать сайт. Например, знак "Популярный сайт" получают сайты с высокой посещаемостью и постоянной аудиторией.
Знак "выбор пользователей" получают сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности пользователей по данным Яндекса.
Насколько нам известно, ни один другой сайт автошкол Карелии не имеет такого знака.
На вопрос о причинах высокой оценки присвоенной ресурсу российским поисковиком, директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева ответила кратко:
"Все очень просто! Мы хотели сделать сайт полезный людям. Кажется, у нас получилось!"
Сайт автошколы "Престиж" находится по адресу prestizh.onego.ru.
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