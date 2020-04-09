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Коронавирус и экономический кризис не помешают выплатам владельцам гособлигаций Карелии

Новости. Общество
09:39, 10 Апреля 2020
фото: pixabay
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Министерство финансов Карелии заявило, что, несмотря на вызванный пандемией экономический кризис, власти республики выполняют свои обязательства перед владельцами государственных облигаций.

"В условиях сложной экономической ситуации в связи с распространением коронавируса особую важность приобретает исполнение республикой долговых обязательств, в том числе перед владельцами государственных облигаций Республики Карелия", - говорится в сообщении.

Восьмого апреля была погашена последняя пятая часть номинальной стоимости облигаций в размере 300 млн рублей.

Подробнее о выплатах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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