Коронавирус и экономический кризис не помешают выплатам владельцам гособлигаций Карелии

Министерство финансов Карелии заявило, что, несмотря на вызванный пандемией экономический кризис, власти республики выполняют свои обязательства перед владельцами государственных облигаций.

"В условиях сложной экономической ситуации в связи с распространением коронавируса особую важность приобретает исполнение республикой долговых обязательств, в том числе перед владельцами государственных облигаций Республики Карелия", - говорится в сообщении.

Восьмого апреля была погашена последняя пятая часть номинальной стоимости облигаций в размере 300 млн рублей. Подробнее о выплатах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".