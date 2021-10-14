Коронавирус наступает — за сутки в Карелии зарегистрировано 282 случая

Общее число зараженных ковидом в Карелии за время пандемии приближается к 70 тысячам.

По данным на 14 октября, за сутки было выявлено 282 случаев COVID-19 (280 заразившихся не были привиты). Из них заболевших — 279, средней тяжести — 60, тяжелых — 2. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находится 864 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 2 (из них один на инвазивной ИВЛ).

За сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 922 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 229 пациентов.

С начала пандемии в Карелии инфицированы коронавирусом 69424 человека, справились с заболеванием 65827 пациентов.