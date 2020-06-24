Коронавирус не помешал реализации планов по развитию транспортной инфраструктуры Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков в итоговом отчете в парламенте республики рассказал о транспортной коммуникации с регионом.

Сегодня, по словам руководителя Карелии, совершенствуется качество и доступность транспортной коммуникации с регионом.

"Организованы авиарейсы компании "Победа" до Москвы, осуществлялись авиационные перевозки в Сочи, Анапу, Симферополь, Архангельск и Череповец, - сказал Артур Парфенчиков. - Проведена работа по организации авиационного сообщения с Финляндией, Мурманском и Калининградом. Ситуация с коронавирусом вынудила отложить открытие этих рейсов, но не отказаться от них".

Также глава республики отметил, что до двух пар поездов в день увеличен объем движения поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала, начал курсировать ретропоезд "Рускеальский экспресс", двухэтажными вагонами обновлен состав фирменного поезда "Петрозаводск-Москва", где количество пассажирских мест выросло на 30 процентов, и открыто движение поезда "Ласточка" между Петрозаводском, Великим Новгородом и Псковом.

"Долгожданные позитивные перемены происходят в сфере внутрирегиональных пассажирских перевозок, - отметил Парфенчиков. - При поддержке федерального центра закуплены 29 автобусов пригородного и междугороднего сообщения".

Упомянул в своем выступлении перед парламентариями и такие два крупных объекта транспортной инфраструктуры, как аэропорт и железнодорожный вокзал.

"К юбилею республики завершается реконструкция железнодорожного вокзального комплекса в Петрозаводске, - сказал Артур Парфенчиков. - Построено здание аэровокзала аэропорта "Петрозаводск".