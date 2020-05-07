Коронавирус обнаружен еще в одном "чистом" районе Карелии

Власти Костомукши подтвердили, что у жителя города получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщается в официальной группе администрации Костомукшского городского округа, сегодня был получен положительный результат анализа на новую коронавирусную инфекцию у жителя города.

По информации Межрайонной больницы №1, заболевание у костомукшанина протекает бессимптомно. Пациент помещен в инфекционное отделение под наблюдение медицинских работников. Граждане из семейного и профессионального контактов размещены в обсерваторе.

Отметим, что это первый случай заражения коронавирусом в Костомукше. До сегодняшнего дня этот район Карелии был "чистым".

Напомним, что по состоянию на утро 7 мая в республике зафиксировано 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.