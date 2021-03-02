Коронавирус оборвал жизнь еще трех жителей Карелии, среди которых 49-летний мужчина

Два женщины и один мужчина скончались от COVID-19 в учреждениях здравоохранения республики.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Кондопожской ЦРБ скончалась 76-летняя кондопожанка, в Республиканской инфекционной больнице - скончалась 64-летняя жительница поселка Пийтсиеки, в Госпитале для ветеранов войн – 49-летний житель Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии от коронавируса скончались 314 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 104 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано в республике уже 41222 человека, включая 3907 детей.

Выздоровели за сутки еще 158 человек. Общее официальное число выздоровевших с начала пандемии достигло 37145 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6680,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2908,5 случая, по Северо-Западу – 5136,5.

Накануне пандемия COVID-19 унесла жизни также трех человек в Карелии.