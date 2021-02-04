Коронавирус оборвал жизни четырех мужчин в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано четыре смерти больных коронавирусом, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Кондопожской ЦРБ скончался 83-летний житель Кондопоги, в Республиканской инфекционной больнице умерли 87-летний петрозаводчанин и 75-летний житель Медвежьегорска, в Олонецкой ЦРБ скончался 84-летний житель села Видлица. Все четверо пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии скончались 244 больных коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 229 человек. Из этого числа заболевших – 219 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированныйх коронавирусом в Карелии составляет 37290.

Выздоровели 32175, за сутки выписан по выздоровлению 301 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5996,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2669,8 случая, по Северо-Западу – 4693,9.