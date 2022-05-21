Коронавирус перестал убивать жителей Карелии, но заражение продолжается

За сутки в Карелии не было зарегистрировано ни одного летального исхода коронавирусной инфекции.
Об этом говорится в оперативной сводке Минздрава о ситуации с пандемией.
За прошедшие сутки выявлены 65 инфицированных, из них не привиты 48 человек.
В ковидных стационарах получают лечение 226 пациентов. В состоянии средней тяжести находится 197 человек. В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.
Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1507 человек
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