Коронавирус перестал убивать жителей Карелии, но заражение продолжается

За сутки в Карелии не было зарегистрировано ни одного летального исхода коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в оперативной сводке Минздрава о ситуации с пандемией.

За прошедшие сутки выявлены 65 инфицированных, из них не привиты 48 человек.

В ковидных стационарах получают лечение 226 пациентов. В состоянии средней тяжести находится 197 человек. В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.



Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1507 человек