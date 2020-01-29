Коронавирус подобрался к границам Карелии

В соседней Финляндии выявлен первый заболевший.

Им оказалась туристка из Китая. Как сообщила финская телекомпания Yle, 32-летняя женщина приехала в Лапландию из китайской провинции Ухань, где свирепствует эпидемия. Туристка обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. Оттуда женщину перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

Власти Финляндии поспешили успокоить население: по мнению финских медиков, риск распространения вируса в стране небольшой, поэтому местным жителям не стоит паниковать. Однако в числе тех, кто оказался в группе риска, насчитывается 15 человек, которые находились с больной туристкой в одном помещении более 15 минут. Финские медики наблюдают за их состоянием, но пока никто из них не жаловался на здоровье.