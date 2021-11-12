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Коронавирус продолжает убивать – еще 4 смерти зарегистрированы за сутки в Карелии

Новости. Общество
09:50, 08 Января 2022
фото: Минздрав Карелии

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За прошедшие сутки в Карелии подтвердили еще 4 смерти от COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на утро 8 января за минувшие сутки в Карелии зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1225 человек, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 610 пациентов, в состоянии средней тяжести – 536 человек, в тяжёлом – 66 (из них непривитых - 65).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения сообщил, что прирост новых случаев COVID-19 в мире увеличился на 71% за последнюю неделю.

 

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Комментарии

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Изя
2022-01-08 12:50:30
Может пора министру и в отставку идти за такую большую смертность в регионе . Пора бы кому то начать отвечать . :)
Гость
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