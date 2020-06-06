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Коронавирус продолжает захватывать районы Карелии – 19 новых случаев за сутки

Новости. Общество
08:56, 07 Июня 2020
фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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В Карелии общее число зараженных коронавирусом достигло 633 человек, за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания.

Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу, 19 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии: Петрозаводск – 8 человек, Лоухский район - 1 человек (поселок Чупа), Беломорск – 2 человека, Сортавала – 2 человека, Муезерский район – 2 человека (поселок Лендеры), Суоярви – 2 человека, Олонецкий район – 1 человек (село Видлица), Сегежский район - 1 человек (поселок Надвоицы).

Выздоровели 11 человек: 5 в Петрозаводске, 3 в Суоярвском районе, 2 в Пряжинском районе, 1 в Лахденпохском районе.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 103 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3 раза выше и составляет 312,6 случая, по Северо-Западу – 259,2.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в Карелии на стройплощадке Белопорожских ГЭС. На сегодняшний день в крупном очаге заболевание подтверждено у 64 рабочих-вахтовиков.

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