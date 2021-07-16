Коронавирус стал причиной смерти еще двух человек в Карелии

Число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 679 человек.

За минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались еще два пациента. Общее число жертв пандемии достигло 679 человек. Об этом говорится в таблице, которую опубликовал в соцсети глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

За сутки выявлено 190 граждан инфицированных коронавирусом. В таблице указано, что все они не были привиты. Из них заболевших — 184, средней тяжести — 34, тяжелых — 9, крайне тяжелых/ИВЛ — ноль.

За сутки 177 человек в Карелии выздоровели после коронавируса.

С начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 53518 человек в Карелии. После коронавируса выздоровели 49895 человек в республике.