Коронавирус унес еще одну жизнь в Карелии

За сутки в Карелии зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
Выявлено 59 новых случаев инфицирования.
В ковидных стационарах получают лечение 440 пациентов, в состоянии средней тяжести находится 414 человек, в тяжёлом — 23.
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.
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