Коронавирус унес еще одну жизнь в Карелии

За сутки в Карелии зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в Минздраве республики.

Выявлено 59 новых случаев инфицирования.



В ковидных стационарах получают лечение 440 пациентов, в состоянии средней тяжести находится 414 человек, в тяжёлом — 23.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.



