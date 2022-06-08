Коронавирус унес жизнь еще одного человека в Карелии

Число смертей от COVID-19 в республике достигло 1513.

За сутки зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1513 человек. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 14 июня в республике зарегистрирован 136541 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17968 детей. За минувшие сутки выявлены 46 инфицированных (1 — ребёнок), из них непривитых — 33 (71,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 219 пациентов, в состоянии средней тяжести — 180 человек, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 36).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134063 человека, за последние сутки — 45.