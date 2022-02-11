Коронавирус унес жизнь звезды «Тихого Дона» Зинаиды Кириенко

Госпитализированная с коронавирусом народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в больнице.

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ.

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — сказал собеседник агентства. Время и место прощания пока не известны.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Зинаида Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, в 1959–1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года — в Театре-студии киноактера.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Особенно зрителям запомнилась ее Наташа в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». Также среди известных киноработ Кириенко — Ирина в «Судьбе человека», Марьяна в «Казаках», Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева «Любовь земная» и «Судьба».

Кириенко также выступала с сольными концертами как певица.

В 1965 году актриса получили звание «Заслуженная артистка РСФСР», в 1977 году стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. Была удостоена в 1979 году Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию «Любовь земная» и «Судьба».