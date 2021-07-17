Коронавирус унес жизни еще 4 жителей Карелии

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано 4 летальных исхода заболеваемости коронавирусом.

Это следует из оперативной сводки о ситуации с пандемией, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии с начала эпидемии выросло до 683 человек.

Вместе с тем, уменьшилось количество инфицированных. За сутки было зарегистрировано 184 случаев заражения, а днем ранее — 190.

В стационарах находится 730 человек, изн них 71 — в тяжелом состоянии.