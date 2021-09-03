Коронавирус унес жизни еще 790 россиян

За время пандемии в России от коронавирусной инфекции скончались 187 990 человек.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 6 сентября, за сутки в России выявлено 17 856 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 251 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 030 455 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 285 007.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 14 276 человек.

За сутки зарегистрировано 790 смерти. Число летальных случаев таким образом увеличилось до 187 990.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 181,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 360 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 сентября остаются 1 156 118 пациентов.

Напомним, за сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека. Общее число погибших от коронавирусной инфекции в республике достигло 796. За сутки коронавирус был выявлен у 130 жителей Карелии. Всего инфицированных в регионе - 61971 человек.