Коронавирус унес жизни еще двух человек в Карелии

С начала пандемии от коронавирусной инфекции в республике скончались 1458 человек.
На 30 марта в Карелии зарегистрированы 131157 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17162 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 132 инфицированных, из них непривитых — 106 (80%). Об этом пишет глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.
В ковидных стационарах получают лечение 434 пациента, в состоянии средней тяжести — 405 человек, в тяжелом — 26 (из них непривитых — 26).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 125388 человек, за последние сутки — 254.
За сутки зарегистрировано 2 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1458 человек.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание