Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

Оперативный штаб карельского правительства сообщил еще о двух подтвержденных случаях смерти от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб. В Питкярантской ЦРБ скончалась жительница поселка Харлу 1936 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Суоярви 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 69 человек. Из этого числа заболевших — 68 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 68 человек.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса скончались 447 человек. Выздоровел после заражения 43381 человек. Эти цифры опубликованы на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7396,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3221,3 случая, по Северо-Западу — 5669,8.