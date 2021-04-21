Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии задавивший ребенка водитель погрузчика получил условный срок 9
21.04.2021 13:12
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО) 34
21.04.2021 19:36
Стали известны претенденты на звание Почетного гражданина Петрозаводска 4
21.04.2021 14:44
В Карелии полиция задержала 9 активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального 30
21.04.2021 11:09
Пассажиру самолета выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия 1
21.04.2021 19:10
Автовокзал Петрозаводска опубликовал летнее расписание
21.04.2021 10:14
Экс-начальник Управления МЧС Карелии задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в махинациях 3
21.04.2021 16:15

Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

Новости. Общество
09:17, 22 Апреля 2021
фото: © AP Photo/Craig Ruttle
Загрузка...

Оперативный штаб карельского правительства сообщил еще о двух подтвержденных случаях смерти от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб. В Питкярантской ЦРБ скончалась жительница поселка Харлу 1936 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Суоярви 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 69 человек. Из этого числа заболевших — 68 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 68 человек.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса скончались 447 человек. Выздоровел после заражения 43381 человек. Эти цифры опубликованы на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7396,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3221,3 случая, по Северо-Западу — 5669,8.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»