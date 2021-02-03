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Коронавирус унес жизни еще трех пожилых жителей Карелии

Новости. Общество
09:30, 04 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Всего за время пандемии в Карелии скончались 240 больных коронавирусом, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки, 3 февраля, в Карелии зарегистрировано еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Медвежьегорской ЦРБ скончалась 71-летняя жительница Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице умер 72-летний петрозаводчанин, в Межрайонной больнице №1 скончался 72-летний житель Костомукши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на сегодняшний день составляет 240 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 237 человек. Из этого числа заболевших – 216 человек, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, 12 – в тяжелом состоянии.

Всего в Карелии инфицирован 37061 человек.

Выздоровели 31874 человека, выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 287 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5958,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2658,4 случая, по Северо-Западу – 4670,6.

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