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Коронавирус в Карелии унес еще две жизни – заражения продолжаются

Новости. Общество
09:25, 08 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За последние 24 часа в Карелии 199 человек заразились коронавирусом, двое ковидных больных умерли, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 8 июля, два человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 651 человека.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 199 жителей республики, из них 193 непривитых. Заболели также 198 человека, средней тяжести — 34 и 11 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 799 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 51783 человека.

За сутки выздоровели еще 137 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48492 человека.

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