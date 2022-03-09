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Коронавирус в Карелии унес жизни еще трех человек

Новости. Общество
09:20, 12 Марта 2022
фото: © AP Photo / Craig Ruttle

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За минувшие сутки в республике зарегистрировано 178 заболевших коронавирусной инфекцией и 3 смерти от ковида.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1423 человек. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 12 марта в Карелии зарегистрированы 129096 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16892 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 178 инфицированных, из них непривитых – 149 (83,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 635 пациентов, в состоянии средней тяжести – 604 человека, в тяжёлом – 27 (из них непривитых - 27).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 121587 человек, за последние сутки – 226.

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