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Коронавирус выявлен у 22 детей в Карелии за сутки

Новости. Общество
09:33, 17 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Новая коронавирусная инфекция в общей сложности обнаружена у 1126 детей, сообщает официальная статистика властей.

По данным на вторник, 17 ноября, COVID-19 выявлен у 1126 детей в Карелии. День назад официально коронавирусом болели 1104 ребенка.

Таким образом, за день новая коронавирусная инфекция была обнаружена у 22 детей.

Об этом сообщается в таблице с официальными данными по развитию ситуации во время пандемии в республике. Документ опубликован на странице министра задравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

Всего в республике, согласно официальным цифрам, инфицировано коронавирусом 10768 человек. Жертвами пандемии в Карелии стали 75 человек.

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