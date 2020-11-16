Коронавирус выявлен у 22 детей в Карелии за сутки

Новая коронавирусная инфекция в общей сложности обнаружена у 1126 детей, сообщает официальная статистика властей.

По данным на вторник, 17 ноября, COVID-19 выявлен у 1126 детей в Карелии. День назад официально коронавирусом болели 1104 ребенка.

Таким образом, за день новая коронавирусная инфекция была обнаружена у 22 детей.

Об этом сообщается в таблице с официальными данными по развитию ситуации во время пандемии в республике. Документ опубликован на странице министра задравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

Всего в республике, согласно официальным цифрам, инфицировано коронавирусом 10768 человек. Жертвами пандемии в Карелии стали 75 человек.