Жертвами коронавируса в Карелии стали 75 человек

За минувшие сутки от COVID-19 в республике скончались еще три человека.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: скончались три жителя Петрозаводска. 73-летняя женщина умерла в Республиканской инфекционной больнице, 85-летний и 73-летний мужчины - в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии от коронавируса скончались 75 человек.

Накануне COVID-19 унес две жизни в Карелии.