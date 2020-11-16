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Жертвами коронавируса в Карелии стали 75 человек

Новости. Общество
09:16, 17 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие сутки от COVID-19 в республике скончались еще три человека.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: скончались три жителя Петрозаводска. 73-летняя женщина умерла в Республиканской инфекционной больнице, 85-летний и 73-летний мужчины - в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии от коронавируса скончались 75 человек.

Накануне COVID-19 унес две жизни в Карелии.

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