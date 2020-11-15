Коронавирус унес еще две жизни в Карелии

Количество смертей от COVID-19 в республике продолжает расти.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: умерли два жителя Петрозаводска. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась 86-летняя женщина, в Республиканской инфекционной больнице умер 74-летний мужчина. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 72 человека.

Накануне от коронавирусной инфекции в Карелии скончались три человека.