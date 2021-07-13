Корова в Карелии забодала девочку

В Пудоже 11-летняя девочка пострадала от нападения агрессивной коровы, сообщили в МВД Карелии.

В воскресенье, 11 июля, около 19.00 в дежурную часть полиции Пудожа поступило сообщение из районной больницы о том, что корова напала на ребенка.

Как выяснили сотрудники полиции, 11-летняя девочка вечером, около 17.30-18.30, гуляла по городу. Когда она проходила мимо коровы, то буренка напала на нее, ударив в бок.

По словам ребенка, корову она не дразнила, а когда животное напало, то получила от буренки сильный удар и испытала боль, а также страшный испуг.

Ребенка родные доставили в больницу для осмотра.

Полицейские ищут хозяина агрессивной коровы, чтобы провести беседу, а также напомнить о статье закона, который предусматривает наказание за самовольный выгул скота.