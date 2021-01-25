Коровы из Карелии стали российскими рекордсменками по надою молока

Карельские коровы вошли в число рекордсменов по уровню среднего надоя от одного животного за день.

Лидерами по среднему надою молока от одной коровы за сутки стали 18 регионов, в том числе и Карелия. В этих регионах получено более 20 кг. молока в расчете на корову. Об этом сообщает правительственный паблик "Республика Карелия" со ссылкой на Минсельхоз России.

В целом по стране средний показатель составил 17,44 кг. за сутки, что на 0,91 кг больше, чем годом ранее. В Карелии этот показатель – 20,1 кг., это на 15% превышает общероссийские значения.

Лидерами по среднесуточному удою в Карелии являются "Совхоз "Аграрный" (24,8 кг), "Племсовхоз "Мегрега" (24,7 кг) и "Племенное хозяйство "Ильинское" (21,4 кг).

Ранее сообщалось, что "идеальная корова" айширской породы живет в Карелии.