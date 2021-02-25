Корпоративный английский: как получить конкурентное преимущество

Когда ключевые сотрудники компании владеют английским языком на высоком уровне, перед бизнесом появляются перспективы выхода на международный рынок.

Требования к знанию языка могут быть учтены при найме кадров, но это сильно ограничивает работодателя в подборе персонала. Более эффективным может оказаться корпоративное обучение английскому действующих сотрудников, чьи профессиональные навыки представляют ценность для основных бизнес-процессов. Не зря курсы английского языка во многих компаниях используют как поощрение для самых эффективных работников наряду с отдыхом на курорте или фитнесом за счет компании. Обучение английскому может быть частью адаптационной программы при найме новых сотрудников, если от владения языком напрямую зависит результативность рабочего процесса. Если знание языка сотрудниками является критичным моментом для бизнеса, то время для уроков можно выделить из рабочего времени.

Но мотивировать сотрудников на изучение иностранного языка иногда бывает проще, чем выбрать подходящий формат обучения. От особенностей организации занятий качество обучения языку зависит не меньше, чем от готовности сотрудников к этому самому обучению. В образовательной программе должны быть учтены специфика деятельности компании, задачи языковой подготовки, уровень знаний каждого слушателя. Универсальных программ в данной нише просто не может быть.

В EnglishDom, например, составляют курс и подбирают обучающие материалы под задачи конкретной компании и конкретного сотрудника, чтобы учесть профессиональную лексику, особенности общения в той бизнес-нише, которую занимает компания, уровень владения языком. Например, курс для сотрудников банковской сферы будет кардинально отличаться от курса для IT-компании, которая занимается разработкой мобильных игр.

Сегодня в EnglishDom обучается более 500 компаний, а в штате школы 900+ преподавателей, в том числе носителей языка. Занятия проходят онлайн в цифровом учебнике, что гарантирует гибкость и индивидуальный подход. Студенты сами выбирают время урока, а при необходимости занятие можно перенести. Формат цифрового учебника позволяет преподавателю в реальном времени следить за выполнением задания студентом. Закрепляются языковые навыки в разговорных клубах. Кроме занятий с регулярностью 2-3 раза в неделю слушателям предложат выполнять домашние задания. Руководитель компании при желании может следить за успехами сотрудников в изучении языка.

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