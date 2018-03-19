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Офис Корпорации развития расположился по новому адресу в Петрозаводске.
Корпорация развития Карелии переехала в Бизнес-инкубатор.
Новый офис организации расположен по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 (Бизнес-инкубатор, офис 19).
Кроме того, Корпорация развития РК сообщает о смене номеров телефонов. Новые телефоны организации: 8 (800) 100 29 80 и 8 (8142) 44 54 00.
Почему произошли такие изменения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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