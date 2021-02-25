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Корпус добровольцев Карелии объявил сбор волонтеров

Новости. Общество
15:09, 26 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Карельский центр развития добровольчества приглашает волонтерские команды республики присоединиться к новому проекту.

О наборе волонтеров в добровольческий корпус сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

Заявлено, что "Корпус добровольцев Карелии" позволит развить компетенции лидеров добровольческих команд, обмениваться опытом и практиками, совершать поездки, встречаться с единомышленниками и развивать сеть связей, а также получать методическую и ресурсную поддержку.

Заявки принимаются до 10 марта. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Положение и презентация опубликованы в группе "Доброцентр10", сообщают в мэрии.

Ранее сообщалось, что региональный корпус волонтёров будет создан в Карелии.

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