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Региональный корпус волонтёров будет создан в Карелии

Новости. Общество
09:37, 19 Февраля 2021
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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Республиканский центр развития добровольчества реализует проект под названием "Добровольческий корпус Карелии".

"Добровольческий корпус Карелии" позволит создать условия для эффективного развития молодежного добровольчества в районах. Об этом информирует паблик "Беломорский район".

До 20 февраля Центр добровольчества принимает заявки от волонтерских отрядов Карелии для участия в проекте. 

"Проект, который мы запускаем, назрел современными реалиями. Сейчас многие добровольческие команды молодежи в районах Карелии испытывают сложности при организации работы. Наша задача – им помочь. Дать больше самостоятельности молодежным командам, чтобы ребята сами могли принимать решения, какие проекты будут реализовывать на своих территориях, чтобы научились критически мыслить, адаптироваться к меняющимся условиям и могли придумывать свои события с учетом специфики и меняющихся реалий. Для взрослых руководителей будет работать своя система сопровождения и повышения квалификации, чтобы помочь выстроить работу с молодежью", – рассказала Дарья Маковецкая.

Ранее сообщалось, что волонтеры развозят по районам республики продуктовые наборы, собранные во время благотворительной акции.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-02-19 09:53:43
Что только не сделают, чтоб и бюджет списать и зарплату не платить.
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