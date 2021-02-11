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Одиноким старикам и малоимущим семьям с детьми в Карелии раздали 60 тонн продуктов

Новости. Общество
11:16, 12 Февраля 2021
фото: © мэрия Петрозаводска
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Волонтеры развозят по районам республики продуктовые наборы, собранные во время благотворительной акции.

В декабре 2020 года в рамках благотворительной акции #МагнитЗабота в Карелию поступило более 60 тонн продуктов, из которых было сформировано 10000 продуктовых наборов для оказания помощи малообеспеченным семьям с детьми и одиноким пенсионерам, напомнили в Комплексном центре социального обслуживания населения республики. Благотворительная акция проводилась центром совместно с Карельским региональным отделением благотворительного фонда продовольствия "Русь".

Продукты для нуждающимся были отправлены в 17 районов республики. По данным Центра, на 11 февраля продуктовые наборы получили 1977 одиноких пенсионеров и 6690 малообеспеченных семей с детьми, у которых среднедушевой доход составляет менее половины прожиточного минимума по региону.

Ранее "Армия спасения" помогла продуктами одиноким старикам в Карелии.

 

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Комментарии

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кир
2021-02-12 12:09:27
Триста тонн мяса на дороге не валяются. Кот довольно заурчал.
David
2021-02-12 13:51:46
кир, а тебе не перепало! :)
Мих.Иванович
2021-02-12 11:41:09
Так ли это на самом деле ? Возникают сомнения .
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