Одиноким старикам и малоимущим семьям с детьми в Карелии раздали 60 тонн продуктов

Волонтеры развозят по районам республики продуктовые наборы, собранные во время благотворительной акции.

В декабре 2020 года в рамках благотворительной акции #МагнитЗабота в Карелию поступило более 60 тонн продуктов, из которых было сформировано 10000 продуктовых наборов для оказания помощи малообеспеченным семьям с детьми и одиноким пенсионерам, напомнили в Комплексном центре социального обслуживания населения республики. Благотворительная акция проводилась центром совместно с Карельским региональным отделением благотворительного фонда продовольствия "Русь".

Продукты для нуждающимся были отправлены в 17 районов республики. По данным Центра, на 11 февраля продуктовые наборы получили 1977 одиноких пенсионеров и 6690 малообеспеченных семей с детьми, у которых среднедушевой доход составляет менее половины прожиточного минимума по региону.

Ранее "Армия спасения" помогла продуктами одиноким старикам в Карелии.