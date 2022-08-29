Глава учреждения в Карелии заплатил 20 тысяч штрафа, приняв на работу экс-полицейского

Прокуратура республики обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства в Пудожском районе, сообщили на сайте надзорного органа.

Прокуратура Пудожского района выявила нарушения закона «О противодействии коррупции». Было установлено, что в апреле 2022 года МКУ «Расчетный центр» приняло на работу бывшего начальника следственного отделения ОМВД по Пудожскому району.

При этом, вопреки требованию закона, новый работодатель сообщил об этом в МВД спустя более чем 3 месяца, уже в июле.

В отношении директора учреждения было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему штраф — 20 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.