Корзина для сбора помощи мобилизованным появилась в магазине в райцентре Карелии (ФОТОФАКТ)

В сетевом магазине в Кеми собирают продукты и вещи для мобилизованных для службы в зоне спецоперации.

В паблике «Подслушано l Кемь» опубликовали обращение к местным жителям с просьбой помочь призванным по мобилизации.

«В тяжелый трудный момент для наших мальчиков- защитников в каждом районе, городе открыта помощь для мобилизованных!!! Давайте же и мы поддержим наших ребят!!! Свой вклад оказания помощи можно внести в корзину, находящуюся по адресу: Пролетарский 37, маг. Магнит», -пишут в паблике.

Желающим помочь предлагают наполнить корзину антисептиками, противовоспалительными, противовирусными препаратами, бинтами, витамином С, жгутами, сигаретами, носками, походными ковриками, нижним бельем. В списке необходимого также — сухофрукты, шоколад, орешки, гематоген, фонарики карманные, флисовые шапки, утепленные рабочие перчатки.

Ранее глава Карелии поддержал инициативу мастериц, своими руками вяжущих вещи для мобилизованных.