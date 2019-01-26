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Новости. Криминал
15:37, 26 Января 2019
фото: Сергей Мятухин

Косарев пришел на суд с иконкой

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Признавший вину в получении взяток экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев пришел на судебное заседание с небольшой иконкой.

В четверг в Петрозаводске продолжилось судебное заседание по рассмотрению в особом порядке уголовного дела в отношении Дениса Косарева. Перед оглашением приговора он ответил на вопросы гособвинения и защиты, а также произнес последнее слово.

Напомним, по версии следствия, Косарев вместе со своим заместителем Сереем Максимовым получил порядка 2,6 миллионов рублей взяток (шесть эпизодов) от предпринимателей за оказание различных услуг по заключению госконтрактов, а также выделении средств из Фонда госимущества Карелии. Также он обвиняется в присвоении 40 тысяч рублей.

Нынешнее рассмотрение – повторное, после решения апелляционной инстанции.

В настоящее время, как рассказывает Косарев, он безработный, студент-медик, у него на иждивении дочь-школьница и престарелая мама. Семью фактически содержит жена, которая служит в МЧС. Свою вину в инкриминируемых преступлениях бывший чиновник признал полностью. На суд он пришел с небольшой иконкой, которую положил на стол перед собой.

На что Косарев потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем, читайте в материале "Столицы на Онего".

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