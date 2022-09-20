Кошки и белки стали чаще кусать жителей Петрозаводска

Число пострадавших от укусов животных выросло по сравнению с прошлым годом.

Раны от кошек и собак — часто встречающиеся повреждения, с которыми посетители травмпункта на Антикайнена, 3 обращаются к специалистам. В этом году уже более 400 человек обратились в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи. Об этом пишут в официальном паблике БСМП.

За 2021 год такие травмы получили 335 человек, из которых 322 пострадали от кошек и собак. Остальные стали жертвами белок, крыс, мышей и лисы. От укусов домашних собак пострадали 97 человек, от диких — 94, домашние кошки покусали 121 человека, дикие — 10.

«Для многих становится неожиданностью, что такое милое, домашнее и безумно любимое животное как кошка или собака могут оказаться источником неприятностей для здоровья человека, — пишут в паблике. — Медицинские работники советуют не заниматься самолечением, а успокоиться, промыть место укуса теплой водой, обработать рану перекисью водорода или хлоргексидином, сразу обратиться за медпомощью».

Ранее сообщалось, прокуратура оштрафовала жителя поселка Карелии за то, что его собака покусала ребенка.