Кошки и белки стали чаще кусать жителей Петрозаводска

Число пострадавших от укусов животных выросло по сравнению с прошлым годом.
Раны от кошек и собак — часто встречающиеся повреждения, с которыми посетители травмпункта на Антикайнена, 3 обращаются к специалистам. В этом году уже более 400 человек обратились в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи. Об этом пишут в официальном паблике БСМП.
За 2021 год такие травмы получили 335 человек, из которых 322 пострадали от кошек и собак. Остальные стали жертвами белок, крыс, мышей и лисы. От укусов домашних собак пострадали 97 человек, от диких — 94, домашние кошки покусали 121 человека, дикие — 10.
«Для многих становится неожиданностью, что такое милое, домашнее и безумно любимое животное как кошка или собака могут оказаться источником неприятностей для здоровья человека, — пишут в паблике. — Медицинские работники советуют не заниматься самолечением, а успокоиться, промыть место укуса теплой водой, обработать рану перекисью водорода или хлоргексидином, сразу обратиться за медпомощью».
Ранее сообщалось, прокуратура оштрафовала жителя поселка Карелии за то, что его собака покусала ребенка.
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