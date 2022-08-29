Прокуратура оштрафовала жителя поселка Карелии за то, что его собака покусала ребенка

В Муезерском районе ребенок, которого покусала собака, получил 50 тысяч рублей компенсации с хозяина агрессивного животного, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного заседания установлено, что в апреле собака жителя поселка Ледмозеро, находясь на улице без присмотра хозяина, укусила 8-летнего ребенка за лопатку и бок.

Несовершеннолетний в результате испытал физические и нравственные страдания.

Прокурор района по результатам проведенной проверки предъявил в суд исковое заявление на жителя поселка о взыскании компенсации морального вреда. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 50 тысяч рублей.