Костюм для собаки спас петрозаводчанку от голода

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В полицию Петрозаводска обратился сотрудник зоомагазина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Он рассказал, что из торгового зала похищены корм и костюм для собаки стоимостью более 5,5 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемую, 24-летнюю жительницу Петрозаводска. Ранее женщина не попадала в поле зрение полиции. Она созналась в содеянном и пояснила, что похитила товары, когда продавец отвлеклась в разговоре с покупателем.
Впоследствии гражданка сбыла похищенное, а на вырученные деньги купила продукты.
На женщину завели уголовное дело.
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