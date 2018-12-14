Костюм для собаки спас петрозаводчанку от голода

В полицию Петрозаводска обратился сотрудник зоомагазина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что из торгового зала похищены корм и костюм для собаки стоимостью более 5,5 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую, 24-летнюю жительницу Петрозаводска. Ранее женщина не попадала в поле зрение полиции. Она созналась в содеянном и пояснила, что похитила товары, когда продавец отвлеклась в разговоре с покупателем.

Впоследствии гражданка сбыла похищенное, а на вырученные деньги купила продукты.

На женщину завели уголовное дело.