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Костная клиника: снятие боли за один сеанс

Новости. Экономика
09:40, 14 Января 2021
фото: © "Костная клиника"
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Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.

В "Костной клинике" измученным болью пациентам на помощь готовы прийти всегда, и "снятие боли за один сеанс" – не пустые слова. В клинике представлен уникальный для Карелии комплекс методик лечения, способных облегчить состояние пациента уже с первых минут проведения процедуры, а в некоторых случаях и вовсе снять боль уже после первого сеанса.

На сайт "Костной клиники" поступают десятки вопросов от тех, кто устал от ежедневной борьбы с болью, перепробовав множество способов лечения, но, увы, безрезультатно. На вопросы пациентов отвечает травматолог-ортопед "Костной клиники" Такшеев Александр Сергеевич.

Подробнее читайте здесь.

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