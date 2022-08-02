Костомукша погрузилась во тьму: город в Карелии обесточен

В Костомукше пропал свет из-за аварии на сетях, предприятие «Карельский окатыш» запитано от альтернативных источников энергии.

В Костомукше нет света. Город обесточен. Там не работают магазины и светофоры. Об этом информирует издание «Московский комсомолец».

По информации источника «МК», по северу Карелии прошел мощный грозовой фронт, авария произошла на ветке от Кривопорожской ГЭС. В итоге одна линия вышла из строя, а резервная при этом якобы находится в ремонте.

Производство на предприятии «Карельский окатыш» не остановлено, комбинат запитан от альтернативных источников энергии.

Ранее власти Костомукши сообщили об аварии в соцсетях.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии на Кемской ГЭС. Под отключение попал Костомукшский городской округ и АО „Карельский окатыш“. Время проведения ремонтных работ и возобновления подачи электроэнергии уточняется», — говорится в сообщении.

Энергетики ТГК-1 заявили «Столице на Онего», что не имеют к ЧП отношения.

«Кривопорожская ГЭС работает в штатном режиме. Линии электропередач, по которым обеспечивается электроснабжение Костомукши, находятся в ведении сетевой компании. В зоне ответственности ТГК-1 нарушения в работе отсутствуют», — сообщили в пресс-службе ТГК-1.

Кому принадлежат сети, на которых могла произойти авария, в настоящее время неизвестно.