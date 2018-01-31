Костомукшанин погиб под рухнувшей крышей дачной беседки

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В Костомукше следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, погибшего у себя на даче, сообщает СУСК по Карелии.
По информации ведомства, 26 января в одном из дачных поселков было обнаружено тело 58-летнего мужчины.
Мужчина у себя на даче занимался расчисткой снега и зашел в помещение летней беседки. В этот момент крыша строения обвалилась, и мужчина оказался под обломками, получив травмы несовместимые с жизнью.
Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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